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Рязанское МЧС сообщило подробности спасения человека на улице Зеленой
В соцсетях 27 мая появилась информация, что из окна многоэтажки выбрался мужчина. Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли застрявшего на кондиционере человека. Выяснилось, что пожарные сняли с многоэтажки женщину. Обстоятельства происшествия уточняются.

Рязанское МЧС сообщило подробности спасения человека на улице Зеленой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В соцсетях 27 мая появилась информация, что из окна многоэтажки выбрался мужчина. Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли застрявшего на кондиционере человека.

Выяснилось, что пожарные сняли с многоэтажки женщину. Обстоятельства происшествия уточняются.