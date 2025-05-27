Рязанское МЧС сообщило подробности спасения человека на улице Зеленой
В соцсетях 27 мая появилась информация, что из окна многоэтажки выбрался мужчина. Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли застрявшего на кондиционере человека. Выяснилось, что пожарные сняли с многоэтажки женщину. Обстоятельства происшествия уточняются.
Рязанское МЧС сообщило подробности спасения человека на улице Зеленой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В соцсетях 27 мая появилась информация, что из окна многоэтажки выбрался мужчина. Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли застрявшего на кондиционере человека.
Выяснилось, что пожарные сняли с многоэтажки женщину. Обстоятельства происшествия уточняются.