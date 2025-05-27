Сотрудники МЧС спасли человека, застрявшего на окне рязанской многоэтажки
Инцидент произошел во вторник, 27 мая. Сотрудники МЧС сняли застрявшего на кондиционере человека. Отмечается, что застрявший находился на 11 этаже в доме на улице Зеленой. Подробности уточняются.
Сотрудники МЧС спасли человека, застрявшего на окне рязанской многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Инцидент произошел во вторник, 27 мая. Сотрудники МЧС сняли застрявшего на кондиционере человека. Отмечается, что застрявший находился на 11 этаже в доме на улице Зеленой.
Подробности уточняются.