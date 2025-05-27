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Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП, где пострадал пятилетний ребенок
Отмечается, что авария случилась 14 декабря на 505-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязани. По предварительной информации, 18-летний житель Клепиковского района на ВАЗ-21102 столкнулся с автомобилем «Шкода Фабия».

Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП, где пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась 14 декабря на 505-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязани.

По предварительной информации, 18-летний житель Клепиковского района на ВАЗ-21102 столкнулся с автомобилем «Шкода Фабия».

В результате происшествия водитель отечественного авто и его пассажирка — 38-летняя жительница города Спас-Клепики, а также пассажиры автомобиля «Шкода Фабия» — 5-летняя девочка и 72-летний мужчина с различными травами доставлены в медицинское учреждение.

Если Вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.