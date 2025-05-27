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Названы самые востребованные «летние» профессии в Рязанской области
Отмечается, что за последний месяц работодатели в Рязанской области искали более 1,2 тысяч сотрудников на лето. Так, чаще всего требуются продавцы-консультанты и кассиры. На них приходится почти каждая пятая вакансия. Средняя зарплата продавца на лето уже достигла 47 тысяч рублей. Средняя зарплата продавца на лето достигла 47 тысяч рублей. На втором месте по спросу на сезонную работу — курьеры (15% вакансий от общего числа). Здесь средний доход составил более 153 тысяч рублей. На третьем месте по популярности спроса у рязанских работодателей — упаковщики или комплектовщики (9%) с заработком в 140,7 тысяч рублей.

Названы самые востребованные «летние» профессии в Рязанской области. Об этом 27 мая сообщает hh.ru.

Отмечается, что за последний месяц работодатели в Рязанской области искали более 1,2 тысяч сотрудников на лето.

Так, чаще всего требуются продавцы-консультанты и кассиры. На них приходится почти каждая пятая вакансия. Средняя зарплата продавца на лето достигла 47 тысяч рублей.

На втором месте по спросу на сезонную работу — курьеры (15% вакансий от общего числа). Здесь средний доход составил более 153 тысяч рублей. На третьем месте по популярности спроса у рязанских работодателей — упаковщики или комплектовщики (9%) с заработком в 140,7 тысяч рублей.

При этом одна из самых высоких зарплат, кроме курьеров, этим летом ожидается у водителей — порядка 150 тысяч рублей.