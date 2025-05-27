Названы самые востребованные «летние» профессии в Рязанской области. Об этом 27 мая сообщает hh.ru.
Отмечается, что за последний месяц работодатели в Рязанской области искали более 1,2 тысяч сотрудников на лето.
Так, чаще всего требуются продавцы-консультанты и кассиры. На них приходится почти каждая пятая вакансия. Средняя зарплата продавца на лето достигла 47 тысяч рублей.
На втором месте по спросу на сезонную работу — курьеры (15% вакансий от общего числа). Здесь средний доход составил более 153 тысяч рублей. На третьем месте по популярности спроса у рязанских работодателей — упаковщики или комплектовщики (9%) с заработком в 140,7 тысяч рублей.
При этом одна из самых высоких зарплат, кроме курьеров, этим летом ожидается у водителей — порядка 150 тысяч рублей.