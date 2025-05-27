FT: в Европе план по отправке войск на Украину назвали «мертвым»

«План по войскам мертв, поскольку он бессмысленный без помощи (президента США Дональда) Трампа», — сказано в статье. В то же время неназванный французский дипломат, которого цитирует газета, не согласился с такой оценкой, назвав ее сильно преувеличенной и не соответствующей действительности.

Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что план по отправке войск на Украину после заключения соглашения о прекращении огня можно считать «мертвым». Об этом 27 мая пишет RT.

«План по войскам мертв, поскольку он бессмысленный без помощи (президента США Дональда) Трампа», — сказано в статье.

В то же время неназванный французский дипломат, которого цитирует газета, не согласился с такой оценкой, назвав ее сильно преувеличенной и не соответствующей действительности.