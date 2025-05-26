За выходные рязанская Госавтоинспекция поймала 15 пьяных водителей

4 человека отказались пройти медосвидетельствование, на них составлены административные материалы. Также 4 водителя сели за руль нетрезвыми повторно. В ходе рейдов выявлено 62 нарушения, совершенные водителями мототранспорта. 31 водитель управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлено 35 нарушений, связанных с перевозкой детей.