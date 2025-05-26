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Во вторник пять рязанских улиц останутся без холодной воды
Во вторник, 27 мая, c 10:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица 1-й Осенний переулок, дома №№ 1, 2, 4, 17; 1-й проезд Гагарина, дома №№ 2, 3, 5, 7, 9; улица 2-я Железнодорожная, дома №№ 1-43 (нечетная сторона), 30, 32, 34 (четная сторона); улица Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 корп.1; улица Типанова, дом № 21.

Во вторник пять рязанских улиц останутся без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

Во вторник, 27 мая, c 10:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица 1-й Осенний переулок, дома №№ 1, 2, 4, 17;
  • 1-й проезд Гагарина, дома №№ 2, 3, 5, 7, 9;
  • улица 2-я Железнодорожная, дома №№ 1-43 (нечетная сторона), 30, 32, 34 (четная сторона);
  • улица Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 корп.1;
  • улица Типанова, дом № 21.