В Рязанской области пройдут рейды на железнодорожных переездах

В понедельник, 26 мая, сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений ПДД водителями автомототранспорта при проезде железнодорожных переездов. Рязанцев призвали быть осторожными, потому что на этих местах повышенная опасность.