В Рязанской области пройдут рейды на железнодорожных переездах
В понедельник, 26 мая, сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений ПДД водителями автомототранспорта при проезде железнодорожных переездов. Рязанцев призвали быть осторожными, потому что на этих местах повышенная опасность.
В Рязанской области пройдут рейды на железнодорожных переездах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В понедельник, 26 мая, сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений ПДД водителями автомототранспорта при проезде железнодорожных переездов.
Рязанцев призвали быть осторожными, потому что на этих местах повышенная опасность.