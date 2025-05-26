В Рязанской области горел лес

Пожар случился 20 мая на территории ГКУ РО «Ряжское лесничество». Его предположительной причиной стал человеческий фактор. Площадь, пройденная огнем, составила 6,7 га. Отмечается, что с начала пожароопасного сезона на территории гослесфонда Рязанской области произошло 15 лесных пожаров общей площадью 101,74 га.