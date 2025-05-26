В Рязани «Новые люди» провели акцию обмена западных вещей на бренды местных производителей

Партия «Новые люди» провела в ТРЦ «Премьер» акцию «Меняй на российское. Время российских брендов». Во время мероприятия рязанцы получили возможность бесплатно обменять западную одежду на местные бренды. А производители из Рязани представили собственные коллекции.

Акцию провели с целью поддержки местных предпринимателей по производству одежды и аксессуаров, а также продвижению российских брендов. Свои коллекции представили рязанские производители: LUV MIRRORS, POLLEN, LOCOCO, «ОЧЕНЬ», ZlodeyMakaron, NUIPOHER, «Трикотажница», «Аверьянова Кристина».

«В уходе западных брендов мы увидели возможность развития отечественных. Готовы поддерживать их, а такие мероприятия — отличная возможность предпринимателям в сфере производства заявить о себе. У нас здесь есть компании, где работает только один человек, и те команды, которые на рынке более тридцати лет и занимаются экспортом. Вы все каждый день своим трудом доказываете, что Россия может конкурировать с зарубежными компаниями, успешно с этим справляется!» — отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Артем Морозов.

На площадке рязанские производители представили вещи из мужских и женских коллекций одежды, сумки, береты, шляпы и нижнее белье. Благодаря широкому выбору посетители с участием дизайнеров могли подобрать для себя необходимую вещь с уникальным принтом, отражающим его настроение или чувства.

Основательница бренда LOCOCO Юлия Максимова рассказала, как решила создать линейку собственной одежды.

«Как и у большинства женщин, которые находятся в декрете, рождается идея чем-то заняться. Началось все с пошива для своих четверых детей и родственников, постепенно дело разрослось. В итоге близкие подтолкнули на открытие бренда», — отметила предпринимательница.

Также она уточнила, что бренд имеет собственное производство, команда посещает различные выставки для поиска поставщиков качественных тканей, тестирует продукты и готовит новые товары.

Стоит отметить, что история каждого бренда уникальна. Производители и предприниматели начинали разрабатывать свои линейки одежды и воплощать мечты в разные периоды жизни. Это мог быть декрет или самоизоляция во время коронавируса, личный мотив или рекомендации окружающих, случайная идея или долгая цель.

Так, например, основательница бренда нижнего белья ZlodeyMakaron Мария Макарова поделилась, как постепенно творчество переросло в любимое дело и почему нужно достигать своих целей, если они и кажутся трудными.

«Я никогда не занималась рукоделием, мне это было тяжеловато. Идея создать белье появилась во время карантина после того, как увидела в социальных сетях интересный комплект белья, но не было возможности его приобрести. И я подумала, разве не могу сделать это самостоятельно? Сейчас бренд продолжает активно развиваться, теперь понимаю, что все было не так трудно» — поделилась основательница бренда ZM.

Сюрпризом для посетителей стал розыгрыш новой брендовой одежды. Кроме того в специально установленном коробе каждый желающий мог оставить вещь зарубежного производства и получить абсолютно новую от местного производителя.

В то время как, западные компании увольняли сотрудников и ушли, громко хлопнув дверью, наши производители развиваются, дают рабочие места, наполняют местный бюджет, а благодаря классной продукции задают тренды, могут и должны быть первыми! «Новые люди» и дальше будут поддерживать местных производителей и предпринимателей!