В Лесопарке прошел корпоративный фестиваль ГТО среди сотрудников ГК «Автоимпорт»

В субботу, 25 мая, в рязанском Лесопарке прошел корпоративный фестиваль ГТО среди сотрудников ГК «Автоимпорт». Об этом сообщила пресс-служба компании.

В фестивале участвовали команды из Рязани, Тулы, Тамбова и Липецка. Всего было задействовано около 300 сотрудников. Они отжимались, подтягивались, выполняли наклоны.

Отмечается, что многие сотрудники впервые попробовали свои силы в сдаче нормативов и получили знаки отличия ГТО.