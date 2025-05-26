УРТ опубликовало для рязанцев расписание нового троллейбуса 16А

Транспорт будет ходить из поселка Семчино по будня с 6:33 до 17:34. От площади Мичурина — с 7:35 до 18:35. По выходным отправление из поселка Семчино будет с 6:16 до 17:10. С площади Мичурина троллейбус будет курсировать с с 7:17 до 18:11. Напомним, рязанская мэрия анонсировала открытие нового троллейбусного маршрута № 16а в конце апреля.

УРТ опубликовало для рязанцев расписание нового троллейбуса 16А. Информация появилась на сайте управления.

Транспорт будет ходить из поселка Семчино по будня с 6:33 до 17:34. От площади Мичурина — с 7:35 до 18:35.

По выходным отправление из поселка Семчино будет с 6:16 до 17:10. С площади Мичурина троллейбус будет курсировать с с 7:17 до 18:11.

Напомним, рязанская мэрия анонсировала открытие нового троллейбусного маршрута № 16а в конце апреля.