Рязанская область заняла 39 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей

Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2024 году составил 27 тысяч 203 рубля, с одним ребенком — 43 тысячи 578 рублей. Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, а также Магаданская область возглавляют рейтинг по благосостоянию семей в регионах. В замыкающей группе — Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.

Рязанская область за 2024 год заняла 39 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей. Соответствующие данные 26 мая привело РИА Новости.

Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2024 году составил 27 тысяч 203 рубля, с одним ребенком — 43 тысячи 578 рублей.

Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, а также Магаданская область возглавляют рейтинг по благосостоянию семей в регионах. В замыкающей группе — Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.