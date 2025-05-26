Российские ученые создали новый способ очистки пляжей Анапы от мазута
Специалисты нашли способ решения этой проблемы с помощью магний-аммоний-фосфата (струвита). Этот минерал действует как сорбент, связывая нефтепродукты в твердые образования, которые легко собрать с поверхности почвы. При этом струвит не только очищает грунт, но и обогащает его полезными элементами, ускоряя восстановление растительности. Метод уже запатентован и успешно прошел испытания.
Российские ученые создали новый способ очистки пляжей Анапы от мазута. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на ПНИПУ.
Несмотря на основные работы по сбору горючего, остаточные загрязнения продолжают угрожать прибрежной зоне: донные отложения и мелкие гранулы смеси остаются в песке, создавая неудобства для отдыхающих.
Специалисты нашли способ решения этой проблемы с помощью магний-аммоний-фосфата (струвита). Этот минерал действует как сорбент, связывая нефтепродукты в твердые образования, которые легко собрать с поверхности почвы. При этом струвит не только очищает грунт, но и обогащает его полезными элементами, ускоряя восстановление растительности.
Метод уже запатентован и успешно прошел испытания.