Российские ученые создали новый способ очистки пляжей Анапы от мазута

Специалисты нашли способ решения этой проблемы с помощью магний-аммоний-фосфата (струвита). Этот минерал действует как сорбент, связывая нефтепродукты в твердые образования, которые легко собрать с поверхности почвы. При этом струвит не только очищает грунт, но и обогащает его полезными элементами, ускоряя восстановление растительности. Метод уже запатентован и успешно прошел испытания.