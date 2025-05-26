Перевозчика из Скопина оштрафовали за нарушения

Отмечается, что нарушения были допущены ООО «Скопинский парк междугородных перевозок». По данным прокуратуры, в апреле 2025 года компания не обеспечила надлежащую посадку пассажиров рейса до Москвы на автостанции в Новомичуринске. Вместо этого, пассажиров доставили к междугороднему автобусу на пригородном ПАЗе, до остановочного пункта в селе Гремячка Скопинского района. Также перевозчик не обеспечил надлежащие санитарно-гигиенические условия в салоне транспортного средства. По данному факту директору организации внесено представление, приняты меры к недопущению впредь подобных нарушений, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Перевозчика из Скопина оштрафовали за нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что нарушения были допущены ООО «Скопинский парк междугородных перевозок».

По данным прокуратуры, в апреле 2025 года компания не обеспечила надлежащую посадку пассажиров рейса до Москвы на автостанции в Новомичуринске. Вместо этого, пассажиров доставили к междугороднему автобусу на пригородном ПАЗе, до остановочного пункта в селе Гремячка Скопинского района. Также перевозчик не обеспечил надлежащие санитарно-гигиенические условия в салоне транспортного средства.

По данному факту директору организации внесено представление, приняты меры к недопущению впредь подобных нарушений, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.