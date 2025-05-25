В Рязанской области спецназ с полицией задержали мужчину около собственного дома

Во время осмотра жилища обнаружили в техническом отсеке печки и в тумбочке пакеты с 338 граммами марихуаны. В холодильнике нашли пакет с полимерными контейнерами, в которых было более 2,5 граммов высушенных псилоцибиновых грибов, которые задержанный собирал в лесах.