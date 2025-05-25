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Малков отреагировал на возвращение рязанцев из плена ВСУ
«В ближайшее время наши защитники пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны. Есть возможность связаться с родными. Ждём их возвращения домой, где есть все условия для реабилитации и возвращения к мирной жизни. Окажем любую помощь и поддержку. «, — написал политик.

25 мая Павел Малков в соцсетях отреагировал на возвращение рязанцев из плена ВСУ. Рязанский губернатор пообещал помощь и поддержку.

«В ближайшее время наши защитники пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны. Есть возможность связаться с родными.

Ждём их возвращения домой, где есть все условия для реабилитации и возвращения к мирной жизни. Окажем любую помощь и поддержку.

Благодарю уполномоченного по правам человека Татьяну Николаевну Москалькову и рязанского омбудсмена Наталью Леонидовну Епихину за помощь в возвращении наших защитников», — написал политик.

Ранее сообщалось, что девять рязанских военных вернулись из плена ВСУ