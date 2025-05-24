В Рязанской области пропал 37-летний мужчина
С 23 мая 2025 года местонахождение Никиты Андреева неизвестно. Приметы: рост — 177 сантиметров, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие. Одежда: бежевая футболка, черные шорты, черные тапочки, черная кепка. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.
В селе Гришино Клепиковского района пропал 37-летний Никита Андреев. Об этом в соцсетях сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
С 23 мая 2025 года местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: рост — 177 сантиметров, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие.
Одежда: бежевая футболка, черные шорты, черные тапочки, черная кепка.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112;