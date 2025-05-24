Рязанские водители пожаловались на лошадей, свободно пасущихся около дороги

Отмечается, что кадры сделали в четыре часа утра в субботу, 24 мая, на дороге в сторону села Любовниково Касимовского округа. Кроме того, очевидцы сообщили, что часто замечают свободно пасущихся лошадей в микрорайоне Сиверка (Касимов) и на окружной дороге около поста ГАИ. «Будьте аккуратнее ночью на данных участках», — написали в посте.

Рязанские водители пожаловались на лошадей, свободно пасущихся около дороги. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Отмечается, что кадры сделали в четыре часа утра в субботу, 24 мая, на дороге в сторону села Любовниково Касимовского округа.

Кроме того, очевидцы сообщили, что часто замечают свободно пасущихся лошадей в микрорайоне Сиверка (Касимов) и на окружной дороге около поста ГАИ.

«Будьте аккуратнее [ночью] на данных участках», — написали в посте.

Фото и видео: группа «Касимовский Ориентир» в «ВК»