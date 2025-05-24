Рязанцы сообщили о вони в городе
Жалобы приходят с утра 24 мая. Жители Октябрьского, Железнодорожного и Советского районов сетуют на запах сероводорода и фенола. «Невозможно дышать и спать! Некуда деться от этого запаха! Тошнит и болит голова», — написал один из рязанцев.
Рязанцы сообщили о вони в городе. Соответствующая информация размещена на сайте «Экомонитор 62».
Жалобы приходят с утра 24 мая. Жители Октябрьского, Железнодорожного и Советского районов сетуют на запах сероводорода и фенола.
«Невозможно дышать и спать! Некуда деться от этого запаха! Тошнит и болит голова», — написал один из рязанцев.
Напомним, 23 мая жители жаловались на вонь.