Рязанцы пожаловались на вонь в городе
Жаловались на вонь жители разных районов города. Больше всего обращений поступило от жителей Дашково-Песочни. По их словам, на улице пахло сероводородом, фенолом, формальдегидом.
Рязанцы 23 мая пожаловались на вонь в городе. Соответствующая информация размещена на сайте «Экомонитор 62».
Жаловались на вонь жители разных районов города. Больше всего обращений поступило от жителей Дашково-Песочни. По их словам, на улице пахло сероводородом, фенолом, формальдегидом.