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Россиянам рассказали о повышении пенсий в июне
По словам члена комитета СФ по социальной политике Натальи Косихиной, с 1 июня социальные выплаты повысят россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет. Прибавка составит 8 907,70 рубля. Также пенсии повысят людям с ограниченными возможностями, если им в мае установили I группу инвалидности. Кроме того, по словам Натальи Косихиной, размер соцвыплат увеличат пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. За каждого такого человека начислят дополнительно 2 969,23 рубля. Индексация проводится автоматически, обращаться за ней не нужно, заключила эксперт.

Россиянам рассказали о повышении пенсий в июне. Об этом сообщила член комитета СФ по социальной политике Наталья Косихина ТАСС.

По ее словам, с 1 июня социальные выплаты повысят россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет. Прибавка составит 8 907,70 рубля. Также пенсии повысят людям с ограниченными возможностями, если им в мае установили I группу инвалидности.

Кроме того, по словам Натальи Косихиной, размер соцвыплат увеличат пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. За каждого такого человека начислят дополнительно 2 969,23 рубля.

Индексация проводится автоматически, обращаться за ней не нужно, заключила эксперт.