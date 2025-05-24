Эксперт предупредил россиян о скачках цен на такси

По словам эксперта, цены на поездки временно могут вырасти на 20-30% из-за нового закона о локализации автомобилей такси. Прежде всего это коснется крупных городов России. Кроме того, немного увеличится ожидание машины. Причины, как указал Стас Егорцев, в том, что таксопарки будут искать автомобили, которые соответствуют требованиям локализации, а таких, по мнению эксперта, пока не очень много. Он считает, что спрос на «разрешенные» модели вырастет, из-за чего увеличится и стоимость аренды. При этом Стас Егорцев добавил, что в 2026—2028 году рынок адаптируется, а цены снизятся 10-20%. Однако из-за инфляции сильное изменение цен потребитель не почувствует, считает эксперт.

Основатель таксопарка STAX Стас Еговцев предупредил россиян о скачках цен на такси. Об этом 24 мая он сообщил агентству «Прайм».

По словам эксперта, цены на поездки временно могут вырасти на 20-30% из-за нового закона о локализации автомобилей такси. Прежде всего это коснется крупных городов России. Кроме того, немного увеличится ожидание машины.

Причины, как указал Стас Егорцев, в том, что таксопарки будут искать автомобили, которые соответствуют требованиям локализации, а таких, по мнению эксперта, пока не очень много.

Он считает, что спрос на «разрешенные» модели вырастет, из-за чего увеличится и стоимость аренды.

При этом Стас Егорцев добавил, что в 2026—2028 году рынок адаптируется, а цены снизятся 10-20%. Однако из-за инфляции сильное изменение цен потребитель не почувствует, отметил эксперт.

Напомним, 23 мая президент России Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации автомобилей, используемых как такси.