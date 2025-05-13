Госдума приняла закон о требованиях к уровню локализации такси

В первом чтении инициативу приняли еще в январе 2024-го. Володин сообщал, что после проект дорабатывали с учетом мнения представителей отрасли и производителей. Согласно документу, автомобиль, чтобы его включили в реестр такси, должен либо набрать необходимое количество баллов локализации, либо быть произведен в рамках специального инвестконтракта. «Балльная система локализации уже не первый год используется в России — она позволяет оценить, какая продукция может считаться отечественной, зачастую с ее помощью выбирают, какие компании могут получать льготы», — отметили в сообщении.

Госдума приняла закон о требованиях к уровню локализации такси. Об этом сообщает РИА Новости.

В первом чтении инициативу приняли еще в январе 2024-го. Володин сообщал, что после проект дорабатывали с учетом мнения представителей отрасли и производителей.

Согласно документу, автомобиль, чтобы его включили в реестр такси, должен либо набрать необходимое количество баллов локализации, либо быть произведен в рамках специального инвестконтракта.

«Балльная система локализации уже не первый год используется в России — она позволяет оценить, какая продукция может считаться отечественной, зачастую с ее помощью выбирают, какие компании могут получать льготы», — отметили в сообщении.