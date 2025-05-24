26-летний рязанец хотел угнать машину, но она заглохла

54-летняя женщина припарковала «Жигули» на улице Высоковольтной. Через время автомобиль угнали. Полицейские нашли машину на соседней улице и задержали подозреваемого. По предварительной информации ведомства, молодой человек решил угнать ВАЗ-2105, чтобы продать. Он взломал дверь и замок зажигания. Двигатель завелся, но машина проехала меньше километра и заглохла. «После безрезультатных попыток завести двигатель злоумышленник бросил „Жигули“ на дороге и скрылся», — отметили в посте. Ранее рязанца осудили за хищения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

26-летний рязанец хотел угнать машину, но она заглохла. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД 24 мая в соцсетях.

54-летняя женщина припарковала «Жигули» на улице Высоковольтной. Через время автомобиль угнали. Полицейские нашли машину на соседней улице и задержали подозреваемого.

По предварительной информации ведомства, молодой человек решил угнать ВАЗ-2105, чтобы продать. Он взломал дверь и замок зажигания. Двигатель завелся, но машина проехала меньше километра и заглохла.

«После безрезультатных попыток завести двигатель злоумышленник бросил „Жигули“ на дороге и скрылся», — отметили в посте.

Ранее рязанца осудили за хищения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.