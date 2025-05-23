ВТБ: мошенники выманивают банковские карты у россиян «для проверки»

Мошенники выманивают банковские карты у россиян «для проверки». Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Под предлогом несанкционированных операций, оформленного кредита или угрозы счету вынуждают жертву назвать пин-код и передать карту подставному курьеру, который приезжает для проверки подлинности карты, установки защиты или чтобы отвязать карту от счета.

Пин-код просят сказать в телефонной беседе, набрать на телефоне или ввести на специальном сайте по ссылке. Далее мошенники снимают деньги жертвы через банкомат (используя полученный пин-код), а саму карту используют для обналичивания средств других пострадавших. В результате россияне теряют не только собственные средства, но и становятся невольными посредниками (дропами) в выводе денег других пострадавших.

«Мошенники играют на страхе людей, имитируя официальные организации — банки, правоохранительные органы. Их цель — заставить жертву добровольно отдать карту, чтобы максимально заработать. Важно понимать: когда вы передаете карту „курьеру банка“ и сообщаете коды из SMS, вы не просто рискуете своими деньгами — а невольно становитесь звеном преступной схемы. Мошенники сознательно выбирают тактику, чтобы жертва, сама того не подозревая, участвовала в обналичивании средств других пострадавших. При компрометации банковской карты нужно немедленно заблокировать её одним из способов: позвонить в контакт-центр банка или самостоятельно через онлайн-банк. Оперативное действие поможет предотвратить несанкционированное использование средств», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент банка, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Он добавил, что спрос на дропов у мошенников остается стабильно высоким.

«Банковский рынок активно работает для усложнения дроперской деятельности. Банки применяют множество методов для борьбы с ними, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени, использование аналитических инструментов и взаимодействие с правоохранительными органами и другими банками. Сейчас банки стали выявлять больше дропов. Например, в 2024 году — более 148 тысяч дропперов, что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году. За год мы заблокировали более 1,5 миллиарда рублей, похищенных у клиентов. Потерпевшим за два года было возвращено более 380 миллионов рублей со счетов дропов», — сказал Дмитрий Ревякин.