ВС России закрепились на границе Днепропетровской области

«Теперь уже по-настоящему. Все та же 90-я танковая дивизия», — написал военный блогер.

ВС России закрепились на границе Днепропетровской области. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на военного блогера Юрия Подоляка.

Он поздравил российский военных, справившихся с данной задачей.

«Теперь уже по-настоящему (и естественно, в другом месте и без пиара, потому что там он не совсем уместен). Но все та же 90-я танковая дивизия», — написал военный блогер.