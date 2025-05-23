В рязанском кардиодиспансере прошли учения по противопожарной безопасности

В тренировке приняли участие свыше 100 человек — сотрудники всех отделений медучреждения. «Все отделения кардиодиспансера оснащены средствами первичного пожаротушения. Сотрудники проходят плановые инструктажи по обеспечению противопожарного режима и противопожарной безопасности, а также организации эвакуации людей из здания в случае ЧС», — отметили в минздраве.