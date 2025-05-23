В Рязанской области в рамках восстановления леса высадили порядка 3 млн сосен

Работы проходили на площади в 867 гектаров по нацпроекту «Экологическое благополучие». В 2025 году лесовосстановление запланировано на площади в 3 678 гектаров. На 1 121,4 гектара высадят саженцы, еще на 2 557,4 гектара проведут мероприятия по уходу за растениями. Для обеспечения всего комплекса работ в 2025 году в регионе приготовили 5 300 саженцев. В августе планируется подготовить почву для осенних посадок на площади в 190 га. Для получения саженцев к весне 2026 года на 2 гектарах лесных питомников будет высажено 150 килограммов семян сосны.

В Рязанской области в рамках восстановления леса высадили порядка 3 млн сосен. Об этом сообщило региональное минприроды.

Работы проходили на площади в 867 гектаров по нацпроекту «Экологическое благополучие». В 2025 году лесовосстановление запланировано на площади в 3 678 гектаров. На 1 121,4 гектара высадят саженцы, еще на 2 557,4 гектара проведут мероприятия по уходу за растениями.

Для обеспечения всего комплекса работ в 2025 году в регионе приготовили 5 300 саженцев. В августе планируется подготовить почву для осенних посадок на площади в 190 га. Для получения саженцев к весне 2026 года на 2 гектарах лесных питомников будет высажено 150 килограммов семян сосны.