В Рязани изменят схему движения транспорта

Временные меры связаны с проведением в Рязани Всероссийского полумарафона «ЗаБег. РФ» — 9-ого открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль — 2025». Стоянку автомобилей запретят с 22:00 23 мая до 13:00 24 мая, движение транспорта ограничат 24 мая с 8:00 до 13:00 по маршруту прохождения участников забега: МАУК «Лесопарк» — улица Свободы — площадь Свободы — улица Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до ул. Кремлевский Вал — улица Кремлевский Вал — Соборная площадь — улица Петрова — проезд Речников — Окское шоссе — озеро Ореховое.