В Рязани изменят схему движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Временные меры связаны с проведением в Рязани Всероссийского полумарафона «ЗаБег. РФ» — 9-ого открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль — 2025».
Стоянку автомобилей запретят с 22:00 23 мая до 13:00 24 мая, движение транспорта ограничат 24 мая с 8:00 до 13:00 по маршруту прохождения участников забега: МАУК «Лесопарк» — улица Свободы — площадь Свободы — улица Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до ул. Кремлевский Вал — улица Кремлевский Вал — Соборная площадь — улица Петрова — проезд Речников — Окское шоссе — озеро Ореховое.
Движение городского пассажирского транспорта организуют по следующей схеме:
- автобусы маршрутов №№ 41М2, 46 М², 75 М² на участке пути между остановками «Кальная ул., д. 7» и «Цирк» будут следовать по ул. Кальной, ул. Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрута № 62М2 от остановки «Кальная ул., д. 7» следуетпо ул. Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
- автобусы маршрутов №№ 65М2, 66 М², 99 М² на участке пути между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» будут следовать по ул. Есенина, ул. Ленина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- автобус маршрута № 23 от остановки «Мясокомбинат» в прямоми обратном направлении следует по ул. Есенина, ул. Ленина, далее по своему маршруту;
- автобус маршрута № 10 от остановочного пункта «Дом художника» следует по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина» (в прямом и обратном направлении);
- троллейбусы маршрута № 1 от остановочного пункта «Дом художника» следуют по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина» (в прямом и обратном направлении);
- троллейбусы маршрутов № 3 и № 10 (в прямом и обратном направлении) следуют по ул. Есенина, ул. Ленина.
Администрация города призвала рязанцев учитывать информацию при планировании маршрута.