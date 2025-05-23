Стало известно, планируется ли реставрация двух павильонов на Рязанской ВДНХ

Речь идет о павильоне № 12 «Мясомолочная промышленность» и № 14 «Лекторий. Культура». Ранее их закрыли забором. Как отметили в комитете инвестиций и туризма, павильон «Мясомолочная продукция» находится в федеральной собственности. На данный момент облправительство прорабатывает вопрос о его передаче в региональную собственность. Только после этого, как отметили в посте, на объекте планируют провести восстановительные работы. Павильон № 14 находится в частной собственности. Владелец инициировал работу с архивными документами в отношении здания.

Стало известно, планируется ли реставрация двух павильонов на Рязанской ВДНХ. Об этом 23 мая сообщила группа «Рязанский Формат» в «ВК» со ссылкой на региональный комитет инвестиций и туризма.

Речь идет о павильоне № 12 «Мясомолочная промышленность» и № 14 «Лекторий. Культура». Ранее их закрыли забором.

Как отметили в комитете инвестиций и туризма, павильон «Мясомолочная продукция» находится в федеральной собственности. На данный момент облправительство прорабатывает вопрос о его передаче в региональную собственность. Только после этого, как отметили в посте, на объекте планируют провести восстановительные работы.

Павильон № 14 находится в частной собственности. Владелец инициировал работу с архивными документами в отношении здания. В планах — строительная экспертиза его конструкций. К ремонту могут приступить в 2026 году — с началом строительного сезона, а также «при благоприятных обстоятельствах».

Уточняется, что окончательную концепцию использования павильонов сформируют в 2026 году или позже.

Ранее в соцсетях сообщили, что два павильона на Рязанской ВДНХ закрыли забором.

Фото: группа «Рязанский Формат» в «ВК»