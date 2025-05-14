На Рязанской ВДНХ закрыли забором два павильона

По словам очевидцев, рядом с забором установили информационные стенды. Рязанцы предположили, что решается вопрос о реставрации павильонов. Официальная информация уточняется.

На Рязанской ВДНХ закрыли забором павильоны №№ 12 и 14. Об этом сообщили 14 мая в соцсетях.

По словам очевидцев, рядом с забором установили информационные стенды. Рязанцы предположили, что решается вопрос о реставрации павильонов №№ 12 и 14.

Официальная информация уточняется.

Фото: группа «Рязанский Формат» в «ВК»