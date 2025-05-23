У рязанского врача украли крышу с гаража

48-летний рязанский врач рассказал, что с металлического гаража на окраине Рязани пропала крыша. По пути к гаражу он видел трех мужчин, которые несли в руках металлические листы. Полицейские отправились к пункту приема вторсырья и встретили около него подозреваемых. Сотрудники остановили их и выяснили, что трое рязанцев в возрасте от 35 до 44 лет причастны к краже. Злоумышленников задержали. По предварительной информации ведомства, злоумышленники демонтировали крышу гаража и понесли листы в пункт приема вторсырья. Похищенное продали. Рязанцы собирались купить спиртное и продолжить разборку гаража. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу из гаража на окраине Рязани. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

48-летний рязанский врач рассказал, что с металлического гаража на окраине Рязани пропала крыша. По пути к гаражу он видел трех мужчин, которые несли в руках металлические листы.

Полицейские отправились к пункту приема вторсырья и встретили около него подозреваемых. Сотрудники остановили их и выяснили, что трое рязанцев в возрасте от 35 до 44 лет причастны к краже. Злоумышленников задержали.

По предварительной информации ведомства, злоумышленники демонтировали крышу гаража и понесли листы в пункт приема вторсырья. Похищенное продали. Рязанцы собирались купить спиртное и продолжить разборку гаража.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.