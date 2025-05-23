️Рязанский врач возвращался с отдыха на Бали и спас двух женщин в самолете ️

Александр Кошкин возвращался с отдыха. На рейсе Бали — Москва одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Накануне ее укусила змея. И когда самолет поднялся в воздух, на месте раны стал нарастать отек. Экипаж готовился к срочной посадке в Индии. Александр Кошкин провел терапию и отек спал. Затем другая женщина потеряла сознание. Врач оказал всю необходимую помощь. Обе женщины долетели до Москвы, где их встречала бригада российских медиков.

️Рязанский врач анестезиолог-реаниматолог Александр Кошкин спас двух женщин в самолете. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях. ️

Александр Кошкин возвращался с отдыха. На рейсе Бали — Москва одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Накануне ее укусила змея. И когда самолет поднялся в воздух, на месте раны стал нарастать отек. Экипаж готовился к срочной посадке в Индии. Александр Кошкин провел терапию и отек спал.

Затем другая женщина потеряла сознание. Врач оказал всю необходимую помощь.

Обе женщины долетели до Москвы, где их встречала бригада российских медиков.

️"Мы не выбираем ситуации, в которых приходится оказывать помощь пациентам. К тому же работа в Центре медицины катастроф часто требует действий в стрессовых условиях, которые и возникли на борту самолета. На рейсе из Бали я действовал по алгоритмам, что и помогло спасти обеих женщин, не прибегая к экстренной посадке" — рассказал заведующий территориальным центром медицины катастроф Александр Кошкин️.️️