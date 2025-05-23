Рязанский следком рассказал, что ежегодно в регионе пропадают около 200 детей

Сергей Личинин рассказал, что дети уходят из дома самостоятельно из-за ссоры с родителями, плохой оценки в школе или неубранной комнаты, но чаще всего самостоятельно возвращаются. Складывается иная ситуация с ребенком из специализированного учреждения. Дети могут сбежать из-за склонности к бродяжничеству, желания быть самостоятельным, увидеться с друзьями или родственниками.

В Рязанской области ежегодно пропадают около 200 детей. Об этом в эфире ГТРК «Ока» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по региону Сергей Личинин.

Он уточнил, что в области складывается «благополучная ситуация», детей находят живыми и здоровыми. Чаще всего в регионе пропадают подростки 13-15 лет.

Сергей Личинин рассказал, что дети уходят из дома самостоятельно из-за ссоры с родителями, плохой оценки в школе или неубранной комнаты, но чаще всего самостоятельно возвращаются. Складывается иная ситуация с ребенком из специализированного учреждения. Дети могут сбежать из-за склонности к бродяжничеству, желания быть самостоятельным, увидеться с друзьями или родственниками.

«Основополагающие принципы поведения детей идут из семьи. Если ребенок чувствует себя другом своих родителей и доверяет им. Они с ранних лет должны прививать детям правила поведения с посторонними людьми, нельзя недооценивать эти моменты, которые могут стоить жизни. Нужно объяснять, как вести себя в торговом центре, на мероприятиях, после школы», — отметил Личинин.

По его словам, также необходимо проводить профилактические беседы со своими детьми. Нужно контролировать ребенка, но при этом не стоит «тотально вмешиваться в личную жизнь».