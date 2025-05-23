Рязанца осудят за посты в соцсетях

По материалам уголовного дела, подозреваемый размещал на странице в «Одноклассниках» высказывания, содержащие призывы к совершению враждебных и насильственных действий в отношении представителей еврейской национальности. Следственное отделение УФСБ России по Рязанской области завело уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Рязанца осудят за посты в соцсетях. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба регионального УФСБ в соцсетях.

По материалам уголовного дела, подозреваемый размещал на странице в «Одноклассниках» высказывания, содержащие призывы к совершению враждебных и насильственных действий в отношении представителей еврейской национальности.

Следственное отделение УФСБ России по Рязанской области завело уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.