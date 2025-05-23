Россиянам рассказали об опасности майских арбузов

По словам биолога, пока еще рано есть бахчевые — их для быстрого созревания могли обрабатывать нитратами, в основном азотом. «Если очень хочется, то можно съесть чуть-чуть, но не много. Большие порции чреваты серьезной интоксикацией и отравлением. Основные симптомы при этом — расстройство пищеварения и рвота. Детям до трех лет и вовсе нельзя давать ранние арбузы», — предупредил эксперт.

Россиянам рассказали об опасности майских арбузов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на биолога Виталия Наполова.

По его словам, пока еще рано есть бахчевые — их для быстрого созревания могли обрабатывать нитратами, в основном азотом.

«Если очень хочется, то можно съесть чуть-чуть, но не много. Большие порции чреваты серьезной интоксикацией и отравлением. Основные симптомы при этом — расстройство пищеварения и рвота. Детям до трех лет и вовсе нельзя давать ранние арбузы», — предупредил эксперт.