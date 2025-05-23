Россиян предупредили о мошенничестве под видом бота от «Почты России»

Отмечается, что гражданину звонит «сотрудник» и говорит о проблемах с посылкой. Россиян просят авторизоваться через Telegram-бот для «исправления ошибки». Там запрашивают данные для входа в «Госуслуги» или банковские реквизиты. «Мини-приложения в Telegram не отображают URL, что усложняет проверку подлинности», — говорится в посте. Уточняется, что введенная информация попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу.

Россиян предупредили о мошенничестве под видом Telegram-бота от «Почты России». Об этом 23 мая сообщили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Отмечается, что гражданину звонит «сотрудник» и говорит о проблемах с посылкой. Россиян просят авторизоваться через Telegram-бот для «исправления ошибки».

Там запрашивают данные для входа в «Госуслуги» или банковские реквизиты.

«Мини-приложения в Telegram не отображают URL, что усложняет проверку подлинности», — говорится в посте.

Уточняется, что введенная информация попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу.