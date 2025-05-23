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Невозвратные билеты предложили отменить в России
С инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Матвеев, направив обращение в адрес Мишустина. По словам парламентария, решением данной ситуации был бы запрет невозвратных билетов с возможностью получить за него хотя бы небольшую сумму. Он подчеркнул, что инициатива будет выгодна и перевозчику: возможность продать дважды кресло, вернув сдавшему билет пассажиру небольшую сумму, тоже увеличивает доход, особенно в сезон.

Невозвратные билеты предложили отменить в России. Об этом сообщает URA.RU.

С инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Матвеев, направив обращение в адрес Мишустина.

«Невозможность сдать билет, получив за него хотя бы символическую стоимость, приводит к тому, что люди, вынужденные в силу различных причин отказаться от поездки, не сдают билеты и не информируют о том, что их кресло остается пустым. При этом другие граждане не могут данное место купить, поскольку формально все билеты выкуплены. В итоге почти каждый самолет летит с несколькими пустыми креслами, а кто-то улететь не смог», — заявил Матвеев.

По словам парламентария, решением данной ситуации был бы запрет невозвратных билетов с возможностью получить за него хотя бы небольшую сумму.

Он подчеркнул, что инициатива будет выгодна и перевозчику: возможность продать дважды кресло, вернув сдавшему билет пассажиру небольшую сумму, тоже увеличивает доход, особенно в сезон.