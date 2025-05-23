На рязанском перекрестке произошло ДТП
В пятницу, 23 мая, на пересечении улиц Пролетарской и Чапаева столкнулись Toyota и Chevrolet. О пострадавших неизвестно. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте образовалась серьезная пробка.
На рязанском перекрестке произошло ДТП. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили очевидцы.
В пятницу, 23 мая, на пересечении улиц Пролетарской и Чапаева столкнулись Toyota и Chevrolet.
О пострадавших неизвестно.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте образовалась серьезная пробка.