Мужчину и женщину осудили за сбыт наркотиков в Рязанской области

Установлено, что в 2019 году 31-летняя и 38-летний осужденные в составе группы распространяли запрещенные вещества на территории области. Правоохранители пресекли преступную деятельность, из незаконного оборота изъяли более 550 г «синтетики». Ряжский районный суд признал жителей районного центра виновными по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (26 эпизодов незаконного сбыта наркотических средств).

Мужчину и женщину осудили за сбыт наркотиков в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2019 году 31-летняя и 38-летний осужденные в составе группы распространяли запрещенные вещества на территории области. Правоохранители пресекли преступную деятельность, из незаконного оборота изъяли более 550 г «синтетики».

Ряжский районный суд признал жителей районного центра виновными по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (26 эпизодов незаконного сбыта наркотических средств).

Поскольку у женщины на иждивении малолетний ребенок, ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочено до достижения ребенком 14 лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.