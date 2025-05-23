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Мошенники начали создавать фейковые рабочие чаты
Мошенники разработали данную схему еще пару лет назад. Тогда сотрудники различных департаментов региональных правительств в Тelegram начали получать сообщения от аккаунтов с аватаркой губернатора или курирующего это направление замгубернатора. Затем мошенники начали создавать «рабочие чаты» организаций: на аватарке эмблема компании, название работодателя совпадает. Жертве предлагают авторизоваться в чате, пройдя по ссылке. Человеку приходит код, после чего аферисты получают доступ к персональной информации, а также могут заказать и получить электронный вариант справки 2-НДФЛ, необходимой для оформления микрозаймов.

Мошенники начали создавать фейковые рабочие чаты. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, мошенники разработали данную схему еще пару лет назад. Тогда сотрудники различных департаментов региональных правительств в Тelegram начали получать сообщения от аккаунтов с аватаркой губернатора или курирующего это направление замгубернатора. Затем мошенники начали создавать «рабочие чаты» организаций: на аватарке эмблема компании, название работодателя совпадает.

Жертве предлагают авторизоваться в чате, пройдя по ссылке. Человеку приходит код, после чего аферисты получают доступ к персональной информации, а также могут заказать и получить электронный вариант справки 2-НДФЛ, необходимой для оформления микрозаймов.