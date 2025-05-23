ГАИ анонсировала масштабные рейды в Рязанской области

Отмечается, что в пятницу, 23 мая, и в предстоящие выходные инспекторы проведут масштабные рейды, направленные на выявление водителей, грубо нарушающих ПДД, а также управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.