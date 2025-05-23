G7 пригрозила России ужесточением санкций при отсутствии мира на Украине

Как отметили в публикации, страны G7 могут рассмотреть варианты ужесточения санкций против России в случае, если в ближайшее время не будет достигнуто прекращение огня с Украиной. По данным агентства, участники встречи поддерживают киевский режим.