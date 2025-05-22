Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
21°
Птн, 23
22°
Сбт, 24
23°
ЦБ USD 79.74 -0.01 23/05
ЦБ EUR 90.2 -1.1 23/05
Нал. USD 82.00 / 81.00 22/05 18:30
Нал. EUR 93.16 / 93.30 22/05 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
11 часов назад
1 171
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
15 994
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
13 298
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
18 556
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
За безопасность в Рязанской области отвечают почти три тысячи камер

В Рязанской области продолжается развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 20 мая министр цифрового развития региона Максим Соников провел заседание межведомственной рабочей группы, где с представителями силовых структур и муниципалитетов обсудил итоги работы системы и ключевые направления развития, сообщила пресс-служба регионального Агентства развития и бизнеса.

С начала масштабной модернизации в 2024 году количество камер увеличилось с 200 до 2910. Из них 450 — с функцией биометрического распознавания лиц.

Камеры установлены в местах массового пребывания людей, во дворах, на улицах и перекрестках, в парках, учреждениях соцсферы и торговли. Основной охват — Рязань, где работают более 2500 камер.

Оператор комплекса — ГКУ Рязанской области «Региональный мониторинговый центр».

Как отметили в публикации, в 2024 году с помощью системы раскрыто 71 преступление, найдены девять человек, находившихся в федеральном розыске. За первые четыре месяца 2025 года выявлено еще 47 преступлений, задержано девять разыскиваемых.

Параллельно развивается система оперативного реагирования — инструмент координации ЕДДС, МЧС, полиции и муниципальных служб. Она позволяет управлять ситуациями в режиме реального времени и повышает прозрачность действий.

«В этом году планируем подключить к системе не менее 300 новых камер, в том числе по заявкам правоохранительных органов, расширить охват в районах области. В Рязани в перспективе — запуск пилотного проекта по установке камер видеонаблюдения в общественном транспорте с возможностью распознавания лиц», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова в соцсетях.