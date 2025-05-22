В Рязанской области установят еще 300 новых камер в системе «Безопасный город»

В 2025 к системе «Безопасный город» планируется подключить не менее 300 новых камер и расширить охват видеонаблюдения в районах области. «В перспективе в общественном транспорте запустят пилотный проект видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц», — отметила Швакова. Она подчеркнула, что в 2024 году с помощью системы было раскрыто 71 преступление, установлено местонахождение 9 человек, находящихся в федеральном розыске, за 4 месяца 2025 года раскрыто 47 преступлений, задержано 9 разыскиваемых лиц.

В Рязанской области установят еще 300 новых камер в системе «Безопасный город». Об этом сообщает зампред Юлия Швакова.

По ее словам, в 2025 к системе «Безопасный город» планируется подключить не менее 300 новых камер и расширить охват видеонаблюдения в районах области.

«В перспективе в общественном транспорте запустят пилотный проект видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц», — отметила Швакова.

Она подчеркнула, что в 2024 году с помощью системы было раскрыто 71 преступление, установлено местонахождение 9 человек, находящихся в федеральном розыске, за 4 месяца 2025 года раскрыто 47 преступлений, задержано 9 разыскиваемых лиц.