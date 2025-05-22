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В Рязанской области мужчина начал «терроризировать» бывшую жену и ее адвоката
Жительницу Сасова и ее адвоката терроризирует бывший супруг первой. Женщина рассказала, что сейчас она проходит судебные разбирательства по поводу раздела имущества. По словам сасовчанки, ее супруг отправляет к ней неизвестных, которые осыпают ее угрозами. «Приехали 4 лба, кидали угрозы. Я написала заявление в правоохранительные органы, но получила отписку — „криминала нет“. Теперь очередь дошла до моего адвоката. Неизвестные разбили машину вдребезги», — заявила женщина.

В Рязанской области мужчина начал «терроризировать» бывшую жену и ее адвоката. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

По данным канала, жительницу Сасова и ее адвоката терроризирует бывший супруг первой. Женщина рассказала, что сейчас она проходит судебные разбирательства по поводу раздела имущества.

По словам сасовчанки, ее супруг отправляет к ней неизвестных, которые осыпают ее угрозами.

«Приехали 4 лба, кидали угрозы. Я написала заявление в правоохранительные органы, но получила отписку — „криминала нет“. Теперь очередь дошла до моего адвоката. Неизвестные разбили машину вдребезги», — заявила женщина.

Она отметила, что решения сасовский суд принимает в пользу мужчины.

«Мы регулярно отменяем решения Сасовского суда в Рязанском областном, ибо лишь там есть нам защита. Помогите нам, нашим детям, чтоб с нами что-нибудь не сделали. Мы будто попали в 90-е. Такого быть не должно даже в маленьких городах, почему тут не действуют законы России», — заключила женщина.

Редакция Telegram-канал обратилась в прокуратуру и УМВД по Рязанской области и попросила и провести проверку.