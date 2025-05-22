В России введут штрафы до полумиллиона за продажу энергетиков детям

Физлицам грозит взыскание до 50 тыс. руб., должностным — до 200 тыс. руб., юридическим — до 500 тыс. руб. «Вред здоровью ребенка от энергетиков очевиден: риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других осложнений. Есть случаи, когда дети после приема таких напитков попадали в больницу в предынсультном состоянии», — отметил Володин. Отмечается, что также в Госдуме намерены добиваться введения уголовной ответственности.

В России введут штрафы до полумиллиона за продажу энергетиков детям. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Физлицам грозит взыскание до 50 тыс. руб., должностным — до 200 тыс. руб., юридическим — до 500 тыс. руб.

«Вред здоровью ребенка от энергетиков очевиден: риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других осложнений. Есть случаи, когда дети после приема таких напитков попадали в больницу в предынсультном состоянии», — отметил Володин.

Отмечается, что также в Госдуме намерены добиваться введения уголовной ответственности.