В Окском заповеднике засняли мяукающих рысей
«Фотоловушке удалось записать перекличку двух зверей. На этой территории регулярно отмечается одиночная рысь (самец) и самка с двумя котятами», рассказала Надежда Панкова, старший научный сотрудник.
В Оскском заповеднике засняли мяукающих рысей. Кадры опубликовали в соцсетях заповедника 22 мая.
«Фотоловушке удалось записать перекличку двух зверей. На этой территории регулярно отмечается одиночная рысь (самец) и самка с двумя котятами», — рассказала Надежда Панкова, старший научный сотрудник.
Видео и фото: Telegram-канал Окского заповедника