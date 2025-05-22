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В Окском заповеднике засняли мяукающих рысей
«Фотоловушке удалось записать перекличку двух зверей. На этой территории регулярно отмечается одиночная рысь (самец) и самка с двумя котятами», рассказала Надежда Панкова, старший научный сотрудник.

В Оскском заповеднике засняли мяукающих рысей. Кадры опубликовали в соцсетях заповедника 22 мая.

«Фотоловушке удалось записать перекличку двух зверей. На этой территории регулярно отмечается одиночная рысь (самец) и самка с двумя котятами», — рассказала Надежда Панкова, старший научный сотрудник.

Видео и фото: Telegram-канал Окского заповедника