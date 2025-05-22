В Госдуме озвучили этапы обмена пленными «1000 на 1000» с Украиной

Сделать это за один день невозможно. Процесс разобьют на несколько частей. Россия и Украина договорились провести масштабный обмен пленными на прямых переговорах в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос трудоемкий, оперативно идет работа над конкретными именами, но она «требует какого-то времени». «Все заинтересованы в том, чтобы сделать это в максимально быстром режиме», — подчеркнул он.

В Госдуме озвучили этапы обмена пленными «1000 на 1000» с Украиной. Об этом пишет РБК со ссылкой на депутата Шамсаила Саралиева.

По его словам, сделать это за один день невозможно. Процесс разобьют на несколько частей.

Россия и Украина договорились провести масштабный обмен пленными на прямых переговорах в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос трудоемкий, оперативно идет работа над конкретными именами, но она «требует какого-то времени». «Все заинтересованы в том, чтобы сделать это в максимально быстром режиме», — подчеркнул он.